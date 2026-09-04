Delhi NCR News: बिना पीयूसीसी दौड़ रहे 238 वाहनों का काटा चालान

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नई दिल्ली।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नॉर्दर्न रेंज ट्रैफिक पुलिस ने अपनी रेंज में बिना पीयूसीसी के दौड़ रहे 238 वाहनों का चालान काटा है। रेंज पुलिस ने पीयूसीसी नियमों के उल्लंघन के खिलाफ विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। नॉर्दर्न रेंज पुलिस उपायुक्त सचिन कुमार सिंघल ने बताया कि 3 सितंबर को नॉर्दर्न रेंज में वैध 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसीसी) के बिना चल रहे वाहनों के खिलाफ़ एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने कई जगहों पर वाहनों की सघन जांच की और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की। अनिवार्य पीयूसीसी नियमों का उल्लंघन करते पाए गए वाहन चालकों के कुल 238 चालान काटे गए।