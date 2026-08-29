Delhi NCR News: सेंट्रल दिल्ली किंग्स डीपीएल फाइनल में
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 05:40 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 05:40 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) के क्वालीफायर-2 में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने पुरानी दिल्ली 6 को 72 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। कप्तान जोंटी सिद्धू ने बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन किया।
पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने जोंटी सिद्धू के नाबाद 106 रनों की बदौलत 217 रन बनाएं। जोंटी ने यह पारी महज 46 गेंदों पर खेली। आदित्य भंडारी ने 12 गेंदों पर नाबाद 24 रन बनाकर उनका साथ दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए पुरानी दिल्ली 6 की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। आर्यन गौर, समर्थ सेठ, देव लाकड़ा और अनुज रावत जैसे प्रमुख बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौट गए। सेंट्रल दिल्ली के गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा। पुरानी दिल्ली 6 की पूरी टीम 146 रन पर ऑलआउट हो गई।
जोंटी सिद्धू ने गेंदबाजी में भी कमाल किया। उन्होंने तीन ओवर में 25 रन देकर तीन विकेट चटकाए। मनीष ग्रेवाल ने चार ओवर में 27 रन देकर दो विकेट लिए। तेजस बारोका ने भी चार ओवर में 19 रन देकर दो बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। इस जीत के साथ सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने डीपीएल के फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका सामना रविवार को साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज से अरुण जेटली स्टेडियम में होगा।
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नई दिल्ली। दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) के क्वालीफायर-2 में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने पुरानी दिल्ली 6 को 72 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। कप्तान जोंटी सिद्धू ने बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन किया।
पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने जोंटी सिद्धू के नाबाद 106 रनों की बदौलत 217 रन बनाएं। जोंटी ने यह पारी महज 46 गेंदों पर खेली। आदित्य भंडारी ने 12 गेंदों पर नाबाद 24 रन बनाकर उनका साथ दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए पुरानी दिल्ली 6 की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। आर्यन गौर, समर्थ सेठ, देव लाकड़ा और अनुज रावत जैसे प्रमुख बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौट गए। सेंट्रल दिल्ली के गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा। पुरानी दिल्ली 6 की पूरी टीम 146 रन पर ऑलआउट हो गई।
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जोंटी सिद्धू ने गेंदबाजी में भी कमाल किया। उन्होंने तीन ओवर में 25 रन देकर तीन विकेट चटकाए। मनीष ग्रेवाल ने चार ओवर में 27 रन देकर दो विकेट लिए। तेजस बारोका ने भी चार ओवर में 19 रन देकर दो बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। इस जीत के साथ सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने डीपीएल के फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका सामना रविवार को साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज से अरुण जेटली स्टेडियम में होगा।
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