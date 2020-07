सीबीएसई: 15 जुलाई से पहले ही आ सकते हैं परीक्षा परिणाम, एक दिन पहले मिल जाएगी सूचना

{"_id":"5f0ab2df7058b331b73674a2","slug":"cbse-may-announce-10th-and-12th-results-2020-before-july-15th","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0940\u092c\u0940\u090f\u0938\u0908: 15 \u091c\u0941\u0932\u093e\u0908 \u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0939\u0940 \u0906 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u092a\u0930\u093f\u0923\u093e\u092e, \u090f\u0915 \u0926\u093f\u0928 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u092e\u093f\u0932 \u091c\u093e\u090f\u0917\u0940 \u0938\u0942\u091a\u0928\u093e","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों के लिए छात्रों को अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। परीक्षा परिणाम निर्धारित तिथि, यानी 15 जुलाई से पहले ही जारी किए जाने की उम्मीद है।बताया गया कि जिस दिन परिणाम जारी किए जाएंगे उसके एक दिन पहले छात्रों को सूचना मिल जाएगी। परीक्षा के परिणाम 10वीं-12वीं के छात्र अमर उजाला की MY RESULT PLUS वेबसाइट पर देख सकेंगे।1)- सबसे पहले अमर उजाला की MY RESULT PLUS वेबसाइट पर जाएं।2)- होमपेज पर CBSE बोर्ड रिजल्ट 2020 लिंक पर क्लिक करें।3)- अब आपके सामने दो लिंक खुलेंगे।4)- 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के छात्र संबंधित लिंक पर क्लिक करें।5)- अब अपना नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी दर्ज करें।6)- सबमिट करें।