Delhi NCR News: कॉलेज में हुए अपमान का बदला लेने के लिए युवती की अश्लील तस्वीरें की वायरल, आरोपी गिरफ्तार

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दिल्ली पुलिस ने एक 22 वर्षीय युवक को अपनी कॉलेज की परिचित युवती के निजी सोशल मीडिया खाते से तस्वीरें लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से अश्लील तस्वीरें बनाने और उन्हें वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी युवती को कॉलेज से जानता था और बार-बार अपमान किए जाने के बाद उनके बीच मनमुटाव हो गया था। उसने इस तरह से बदला लेने की ठानी। हालांकि शिकायत के कुछ समय बाद ही पुलिस ने एआई डीपफेक के इस मामले में कुछ ही समय में ही सुलझा लिया। आरोपी की पहचान पूर्वी पंजाबी बाग निवासी केशव बंसल (22) के रूप में हुई है। वह इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में बीटेक स्नातक है। आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया फोन 2 सिम कार्ड बरामद किए हैं।आरोप है कि केशव बंसल ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कई फर्जी इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड और फेसबुक खाते बनाए थे तथा कई जीमेल आईडी का इस्तेमाल कर आपत्तिजनक सामग्री तैयार की और उसे प्रसारित किया। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट ने बताया कि मामला तब सामने आया जब 22 वर्षीय युवती ने उत्तर जिला पुलिस के साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस उपायुक्त भट्ट ने बताया कि तकनीकी जांच में कई इंस्टाग्राम खातों, डिस्कॉर्ड खातों और जीमेल आईडी के बीच संबंध सामने आए।