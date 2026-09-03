Delhi NCR News: रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग, कैंडल मार्च निकाला

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नई दिल्ली। दिल्ली में दुष्कर्म की पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला। हाथों में मोमबत्तियां और तख्तियां लेकर बड़ी संख्या में युवा और छात्र कार्यकर्ता मार्च में शामिल हुए। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि जलाई गई मोमबत्ती पीड़िता के प्रति एकजुटता और न्याय की मांग का प्रतीक है। संवाद