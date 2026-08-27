Delhi NCR News: परिवर्तन योजना के तहत गोकुलपुर चौक पर आयोजित किया गया शिविर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 08:42 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 08:42 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर चौक पर बृहस्पतिवार को परिवर्तन योजना के तहत नागरिक सुविधा शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना था। जिला प्रशासन उत्तर-पूर्वी दिल्ली की ओर से आयोजित इस शिविर का आयोजन डीएम अजय कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। गोकलपुर उपमंडल क्षेत्र में आयोजित शिविर में नागरिक केंद्रित सेवाओं और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। शिविर के माध्यम से लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और उनसे मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। ब्यूरो
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