Delhi NCR News: गुजरात से आए कारोबारी का फोन चोरी, बदमाश गिरफ्तार

विज्ञापन



नई दिल्ली। नबी करीम थाना पुलिस ने गुजरात से आए एक कारोबारी का आईफोन चुराने वाले बदमाश अजीम उर्फ भोला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से आईफोन-13 बरामद किया है। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि 28 अगस्त की रात करीब 11 बजे गुजरात के सूरत निवासी एक कारोबारी ने फोन चोरी होने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि वह कारोबार के सिलसिले में अपने दोस्तों के साथ दिल्ली आए थे और पुल पहाड़गंज के पास होटल तलाश कर रहे थे, तभी फाेन चाेरी हुआ।