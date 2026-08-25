दिल्ली में ढही पुरानी इमारत: कश्मीरी गेट में हवा में लटकी थी 'मौत', दूसरी मंजिल से पुलिस ने तीन लोगों को बचाया

फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही पुलिस ने किया रेस्क्यू

समय की नजाकत को देखते हुए, फायर ब्रिगेड या एमसीडी की टीमों के पहुंचने का इंतजार किए बिना ही पुलिस टीम ने मोर्चा संभाल लिया। एसएचओ प्रशांत कुमार की देखरेख में एचसी अंकुर, एचसी अनुज कुमार और कांस्टेबल प्रवीण कुमार तुरंत बगल वाली इमारत में दाखिल हुए। वहां से वे क्षतिग्रस्त इमारत की छत पर पहुंचे और लकड़ी की सीढ़ियों व तख्तों की मदद से फंसे हुए लोगों तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला।