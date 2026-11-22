अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली जल बोर्ड की बेशकीमती जमीनों के इस्तेमाल और उनसे राजस्व बढ़ाने की योजना को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ग्रेटर कैलाश, लाजपत नगर और झंडेवालान जैसे प्रमुख इलाकों में जल बोर्ड की जमीन बेचने की तैयारी कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बेहतर प्रशासन के जरिए जल बोर्ड को मुनाफे में लाने का भाजपा सरकार का दावा विफल हो गया है?सौरभ भारद्वाज ने जल बोर्ड का एक बोर्ड प्रस्ताव एक्स पर साझा करते हुए कहा कि सरकार इन संपत्तियों के मूल्यांकन, पुनर्विकास, व्यावसायिक इस्तेमाल और उनसे राजस्व बढ़ाने के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त करने जा रही है। इसके जरिए जल बोर्ड की जमीनों और इमारतों के व्यावसायिक उपयोग की योजना है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पहले जल बोर्ड को बेहतर प्रशासन से मुनाफे में लाने की बात कह रही थी, लेकिन अब उसकी नजर बोर्ड की कीमती संपत्तियों पर है। भारद्वाज ने जल बोर्ड की बिलिंग योजना को भी विफल बताते हुए कहा कि बार-बार समयसीमा बढ़ाने के बावजूद इसके अपेक्षित नतीजे नहीं मिले हैं।