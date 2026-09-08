Delhi NCR News: दिल्ली विधानसभा को बम की धमकी, तलाशी के बाद पुलिस ने बताया फर्जी

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा को मंगलवार सुबह ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। गहन तलाशी के बाद यह धमकी फर्जी पाई गई। पुलिस के मुताबिक, सुबह आठ बजकर 39 मिनट पर धमकी भरा एक ईमेल मिला, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी गई और जरूरी जांच शुरू की गई। सूत्रों ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष बिजेंद्र गुप्ता को यह ईमेल मिला था। व्यापक तलाशी अभियान के बाद परिसर में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने प्राथमिकी दर्जकर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो