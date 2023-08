Delhi: दिल्ली-पुणे फ्लाइट में बम की अफवाह, तलाशी में नहीं मिला संदिग्ध सामान; एहतियातन यात्रियों को उतारा गया

दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली-पुणे विस्तारा फ्लाइट में बम की धमकी मिली। जिसके बाद सभी यात्रियों को उनके सामान सहित सुरक्षित उतारा गया। जीएमआर कॉल सेंटर को फ्लाइट में बम होने की कॉल मिली थी। एयरपोर्ट पर आइसोलेशन बे में विमान का निरीक्षण किया गया। विमान में कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है। सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।

Bomb threat on Delhi-Pune Vistara flight at Delhi airport. Inspection of the aircraft is underway in the isolation bay at the airport. All passengers along with their luggage have been deboarded safely. A call regarding a bomb on the flight was received by the GMR call centre…