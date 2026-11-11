Delhi NCR News: दल्लूपुरा के पुनर्वास केंद्र में तैयार होगी हाईटेक किचन और लॉन्ड्री

नंबर गेम - 500 रोटियां एक घंटे में बनेगीअमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। दल्लूपुरा में मानसिक रूप से कमजोर वयस्क महिलाओं के लिए बन रहा पुनर्वास केंद्र आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहां हाईटेक किचन और लॉन्ड्री की व्यवस्था होगी। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस परियोजना की प्रक्रिया शुरू की है। बेसमेंट और चार मंजिल (जी+4) वाले इस केंद्र में रसोई को आधुनिक बनाने के लिए व्यावसायिक क्षमता वाली मशीनें लगाई जाएंगी। इनमें एक घंटे में 500 रोटियां तैयार करने वाली ऑटोमेटिक मशीन और 35 किलोग्राम क्षमता वाली आटा गूंथने की मशीन शामिल है। वहीं कपड़ों की धुलाई के लिए 30 किलोग्राम क्षमता की फ्रंट लोडिंग वॉशर-एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई जाएगी। कपड़ों की प्रेस के लिए हाइड्रोलिक फुट पेडल वाली फ्लैट बेड प्रेस और लॉन्ड्री ट्रॉली भी उपलब्ध कराई जाएगी।पेयजल और तापमान का भी रखा जाएगा ध्यानकेंद्र में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 120 लीटर प्रति घंटे की क्षमता वाले एसएस स्टोरेज आरओ कम वाटर कूलर लगाए जाएंगे। इसके अलावा 150 लीटर क्षमता का वाटर कूलर भी लगाया जाएगा। गर्मी के मौसम में राहत देने के लिए पांच स्टार बीईई रेटिंग वाले 2.0 टीआर के इन्वर्टर स्प्लिट एसी लगाए जाएंगे। खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए डबल डोर रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर की भी व्यवस्था होगी। केंद्र में रहने वाली महिलाओं के मनोरंजन और सूचना संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 55 इंच या इससे बड़े एलईडी डिस्प्ले मॉनिटर और वायरलेस माइक-स्पीकर सिस्टम भी लगाए जाएंगे।