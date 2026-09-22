Delhi NCR News: बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स को मिलेगा सम्मान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 06:10 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 06:10 PM IST
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नई दिल्ली। एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेजेज इंडिया की ओर से किनशिप प्रोग्राम के तहत बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह होगा। कक्षा 10वीं और 12वीं के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को मेरिट प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
समारोह में महिला एवं बाल विकास विभाग के अध्यक्ष, सचिव, उप सचिव और जिला बाल संरक्षण अधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम 23 सितंबर को शाम तीन बजे चाणक्यपुरी स्थित विश्व युवा केंद्र के संस्कृत सभागार में होगा। संवाद
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समारोह में महिला एवं बाल विकास विभाग के अध्यक्ष, सचिव, उप सचिव और जिला बाल संरक्षण अधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम 23 सितंबर को शाम तीन बजे चाणक्यपुरी स्थित विश्व युवा केंद्र के संस्कृत सभागार में होगा। संवाद
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