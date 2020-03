Shaheen Bagh: धरनास्थल खाली होते ही कपिल मिश्रा का ट्वीट- हमने देख लिया, शाहीन बाग का फ्रॉड खत्म

सब तख्त उछाल कर फेंक दिए

सब टेंट उखाड़ कर फेंक दिये

हमने देख लिया

सबने देख लिया 😃



दिल्ली को मिल गयी आज़ादी



शाहीन बाग का फ्रॉड ख़तम

Fraud of Shaheen Bagh is over pic.twitter.com/AzV83HPViX