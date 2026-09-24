Delhi NCR News: रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन किया
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 06:58 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 06:58 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। अशोक विहार फेस-2 स्थित आदर्श रामलीला कमेटी का भूमि पूजन बृहस्पतिवार को हुआ। कार्यक्रम में लक्ष्मण-परशुराम संवाद का मंचन भी किया गया। भूमि पूजन मुख्य संरक्षक सुरेंद्र पाल गुप्ता ने किया।
समारोह में सांसद योगेंद्र चंदोलिया, सांसद प्रवीण खंडेलवाल, भाजपा दिल्ली प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री जयप्रकाश, विधायक राजकुमार भाटिया, अशोक गोयल देवरहा, पूनम भारद्वाज, जिला अध्यक्ष अजय खटाना और निगम पार्षद वीना असीजा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो
विज्ञापन
समारोह में सांसद योगेंद्र चंदोलिया, सांसद प्रवीण खंडेलवाल, भाजपा दिल्ली प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री जयप्रकाश, विधायक राजकुमार भाटिया, अशोक गोयल देवरहा, पूनम भारद्वाज, जिला अध्यक्ष अजय खटाना और निगम पार्षद वीना असीजा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो
विज्ञापन