Delhi NCR News: जल्द पैसे कमाने के लिए भिखारी ने बाइक चुराई, सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़ा गया
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 08:25 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। कमला मार्केट इलाके में भीख मांगकर गुजर बसर करने वाले भिखारी ने जल्द पैसा कमाने के लिए बाइक चुरा ली। वह बाइक को बेचकर उससे पैसे इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह बाइक को बेच पाता, पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की पहचान कर उसे जीबी रोड इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान 25 साल के रमजान शेख के रूप में हुई है। आरोपी की निशानदेही पर चोरी हुई मोटरसाइकिल बरामद की गई। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि 21 अगस्त को बुराड़ी निवासी एक युवक ने कमला मार्केट थाने में बाइक चोरी की शिकायत की। उसने बताया कि बाइक को श्रद्धानंद मार्ग के सामने खड़ी की थी।
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नई दिल्ली। कमला मार्केट इलाके में भीख मांगकर गुजर बसर करने वाले भिखारी ने जल्द पैसा कमाने के लिए बाइक चुरा ली। वह बाइक को बेचकर उससे पैसे इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह बाइक को बेच पाता, पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की पहचान कर उसे जीबी रोड इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान 25 साल के रमजान शेख के रूप में हुई है। आरोपी की निशानदेही पर चोरी हुई मोटरसाइकिल बरामद की गई। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि 21 अगस्त को बुराड़ी निवासी एक युवक ने कमला मार्केट थाने में बाइक चोरी की शिकायत की। उसने बताया कि बाइक को श्रद्धानंद मार्ग के सामने खड़ी की थी।