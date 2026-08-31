Delhi NCR News: घरेलू विवाद में पता चला बांग्लादेशी नागरिक का राज, गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:48 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:48 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
घरेलू विवाद की शिकायत की जांच के दौरान आदर्श नगर थाना पुलिस के सामने एक बांग्लादेशी नागरिक काे अवैध रूप से भारत में रहते हुए पकड़ा है। पहचान मोहम्मद अतरुल रहमान के रूप में हुई है। पुलिस का आरोप है कि वह फर्जी पहचान दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली में रह रहा था। उत्तर-पश्चिम जिले की पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि कुछ दिन पहले आदर्श नगर थाना क्षेत्र से पुलिस को घरेलू विवाद से जुड़ी पीसीआर कॉल मिली थी। कॉल करने वाली महिला ने अपने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की ताे यह जानकारी मिली।
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नई दिल्ली।
घरेलू विवाद की शिकायत की जांच के दौरान आदर्श नगर थाना पुलिस के सामने एक बांग्लादेशी नागरिक काे अवैध रूप से भारत में रहते हुए पकड़ा है। पहचान मोहम्मद अतरुल रहमान के रूप में हुई है। पुलिस का आरोप है कि वह फर्जी पहचान दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली में रह रहा था। उत्तर-पश्चिम जिले की पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि कुछ दिन पहले आदर्श नगर थाना क्षेत्र से पुलिस को घरेलू विवाद से जुड़ी पीसीआर कॉल मिली थी। कॉल करने वाली महिला ने अपने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की ताे यह जानकारी मिली।