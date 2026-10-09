Delhi NCR News: मीटर से नहीं, मनमर्जी से दौड़ रहे ऑटो, 1.5 किमी का 100 रुपया किराया

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जानकारी के अभाव में यात्रियों की जेब पर पड़ रही मारराजधानी में ऑटो का किराया तय करने के लिए भले ही सरकारी दरें निर्धारित हैं, लेकिन पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर यात्रियों को इन दरों के हिसाब से सफर नहीं मिल रहा है। यहां कई ऑटो चालक मीटर चालू किए बिना ही मनमर्जी से किराया तय कर रहे हैं। 9 जनवरी 2023 की अधिसूचना के अनुसार, ऑटो का शुरुआती 1.5 किलोमीटर का किराया 30 रुपये और इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 11 रुपये निर्धारित हैं। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर यात्रियों से इन दरों के अनुसार किराया नहीं लिया जा रहा है।पड़ताल में सामने आया कि कई यात्रियों को ऑटो के निर्धारित किराये की जानकारी तक नहीं है। इसका फायदा उठाकर कम दूरी के सफर के लिए भी उनसे 90 से 100 रुपये तक मांगे जा रहे हैं। जहां बस की सुविधा नहीं है, वहां यात्रियों के पास ऑटो का सहारा लेने के अलावा दूसरा विकल्प भी नहीं बचता। ऐसे में उन्हें मजबूरी में ज्यादा किराया देना पड़ता है।