आप पहले अपने पार्टी में दे महिलाओं को 50 फीसदी हिस्सेदारी : भाजपा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 07:41 PM IST
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किरण बेदी, शाजिया इल्मी और अंजलि दमानिया के नाम पर महिला नेतृत्व पर उठाए सवाल
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी को महिला आरक्षण पर सवाल उठाने से पहले अपनी पार्टी में महिलाओं को 50 फीसदी हिस्सेदारी देनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के बयान को राजनीति से प्रेरित बताते हुए आप पर महिलाओं के शोषण और अपमान का आरोप लगाया। कपूर ने कहा कि आंदोलन के समय आप से जुड़ी कई महिला नेता आज पार्टी छोड़ चुकी हैं। उन्होंने किरण बेदी, शाजिया इल्मी और अंजलि दमानिया का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि पार्टी में महिला नेतृत्व को पर्याप्त सम्मान और स्थान नहीं मिला। संगठन और सरकार में भी आप के पास गिने-चुने महिला चेहरे हैं।
परिसीमन पर भी किया पलटवार : भाजपा प्रवक्ता ने परिसीमन को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताते हुए हेराफेरी के आरोप खारिज किए। साथ ही सौरभ भारद्वाज को महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति बंद करने की नसीहत दी।
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नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी को महिला आरक्षण पर सवाल उठाने से पहले अपनी पार्टी में महिलाओं को 50 फीसदी हिस्सेदारी देनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के बयान को राजनीति से प्रेरित बताते हुए आप पर महिलाओं के शोषण और अपमान का आरोप लगाया। कपूर ने कहा कि आंदोलन के समय आप से जुड़ी कई महिला नेता आज पार्टी छोड़ चुकी हैं। उन्होंने किरण बेदी, शाजिया इल्मी और अंजलि दमानिया का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि पार्टी में महिला नेतृत्व को पर्याप्त सम्मान और स्थान नहीं मिला। संगठन और सरकार में भी आप के पास गिने-चुने महिला चेहरे हैं।
परिसीमन पर भी किया पलटवार : भाजपा प्रवक्ता ने परिसीमन को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताते हुए हेराफेरी के आरोप खारिज किए। साथ ही सौरभ भारद्वाज को महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति बंद करने की नसीहत दी।
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