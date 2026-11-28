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नई दिल्ली।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच भारतीय कपड़ा उद्योग को नई तकनीक से मजबूत करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इंडिया एक्सपो मार्ट में 4 से 9 दिसंबर तक होने वाली इंडिया आईटीएमई 2026 प्रदर्शनी और सम्मेलन की तैयारियों को लेकर शनिवार को दिल्ली में अहम बैठक हुई। आयोजकों के मुताबिक, छह दिवसीय प्रदर्शनी में 91 देशों के 1,000 से अधिक प्रदर्शकों और 1.5 लाख से ज्यादा आगंतुकों के पहुंचने का अनुमान है। 5 और 6 दिसंबर को टेक्सटाइल होराइजन्स सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें सीईओ कॉन्क्लेव और तकनीकी चर्चाएं होंगी। इंडिया आईटीएमई सोसायटी के चेयरमैन केतन संघवी ने कहा कि चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा के बीच छोटे-मंझोले उद्योगों और स्थानीय निर्माताओं को नई तकनीक अपनानी होगी। इससे गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता बेहतर होगी। आईईएमएल के चेयरमैन राकेश कुमार ने कहा कि ऐसे बड़े आयोजन स्थानीय व्यापार, होटल और परिवहन जैसी सेवाओं को भी गति देते हैं।