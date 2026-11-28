शीशमहल और सेंट्रल विस्टा जनता के पैसे की बर्बादी : देवेंद्र यादव
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 07:42 PM IST
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दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर साधा निशाना, दोनों परियोजनाओं को लेकर उठाए सवाल
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास कथित शीशमहल के निर्माण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेंट्रल विस्टा परियोजना को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने जनता के पैसे की बर्बादी का उदाहरण बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शीशमहल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरती रही, लेकिन सत्ता में आने के करीब दो साल बाद भी केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
यादव ने कहा कि कांग्रेस नेता अजय माकन ने मई 2023 में तत्कालीन उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर फ्लैगस्टाफ रोड स्थित सरकारी आवास के नवीनीकरण और विस्तार पर करीब 171 करोड़ रुपये खर्च होने का आरोप लगाया था। इसमें अधिकारियों के आवास स्थानांतरित करने और मुआवजे का खर्च भी शामिल था। उन्होंने मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की थी।
शीशमहल खोलने का फैसला राजनीति : यादव ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शीशमहल को बड़ा मुद्दा बनाया था। कैग रिपोर्ट में भी निर्माण खर्च को लेकर सवाल सामने आए, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने शीशमहल को जनता के लिए खोलने के फैसले को भी राजनीतिक कदम बताते हुए इसे पंजाब विधानसभा चुनाव से जोड़कर भाजपा पर निशाना साधा।
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नई दिल्ली। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास कथित शीशमहल के निर्माण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेंट्रल विस्टा परियोजना को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने जनता के पैसे की बर्बादी का उदाहरण बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शीशमहल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरती रही, लेकिन सत्ता में आने के करीब दो साल बाद भी केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
यादव ने कहा कि कांग्रेस नेता अजय माकन ने मई 2023 में तत्कालीन उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर फ्लैगस्टाफ रोड स्थित सरकारी आवास के नवीनीकरण और विस्तार पर करीब 171 करोड़ रुपये खर्च होने का आरोप लगाया था। इसमें अधिकारियों के आवास स्थानांतरित करने और मुआवजे का खर्च भी शामिल था। उन्होंने मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की थी।
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शीशमहल खोलने का फैसला राजनीति : यादव ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शीशमहल को बड़ा मुद्दा बनाया था। कैग रिपोर्ट में भी निर्माण खर्च को लेकर सवाल सामने आए, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने शीशमहल को जनता के लिए खोलने के फैसले को भी राजनीतिक कदम बताते हुए इसे पंजाब विधानसभा चुनाव से जोड़कर भाजपा पर निशाना साधा।
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