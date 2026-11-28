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संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। मयूर विहार फेज-2 में बंदरों के आतंक से स्थानीय निवासियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों पर बंदरों के अचानक हमला करने की घटनाओं से लोगों में डर का माहौल है। प्रशासन से लिखित शिकायत करने के बाद कुछ बंदर पकड़े गए थे, लेकिन समस्या जस की तस है। लोगों को बंदरों से बचने के लिए अपने घरों के दरवाजे बंद रखने पड़ रहे हैं।निवासियों ने बताया कि उन्होंने समस्या की शिकायत प्रशासन और संबंधित विभाग से की थी। इसके बाद कुछ बंदरों को पकड़ा गया, लेकिन यह कार्रवाई पर्याप्त नहीं रही। लोगों का कहना है कि जब तक क्षेत्र में बंदरों को पकड़ने के लिए प्रभावी अभियान नहीं चलाया जाएगा, तब तक उन्हें राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।वर्जनबाजार से सामान खरीदकर घर लौट रही थी। रास्ते में एक बंदर ने अचानक हमला कर दिया, जिससे मैं चोटिल हो गई। बंदरों के कारण बाहर निकलने में डर लगता है। - सरिता कुलकर्णी, निवासीसड़क पर टहलते समय एक बंदर ने अचानक काट लिया। प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द बंदरों को पकड़वाकर निवासियों को इस समस्या से निजात दिलाई जाए। - संजीव शर्मा, सेवानिवृत्त एसीपीलिखित रूप से शिकायत और हादसों का बखान करने के बाद भी बंदरों का आतंक इलाके में बना हुआ है। उमीद करते हैं कि समस्या का समाधान होगा ।- राजन सोबती, अध्यक्ष (पॉकेट-बी)