Delhi NCR News: प्ले स्कूल में साढ़े तीन साल के मासूम से दरिंदगी, निदेशक, प्रिंसिपल समेत 4 पर पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज

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-कान में दर्द होने पर डॉक्टर को दिखाया तो पिटाई का पता चला, फिर परिवार स्कूल पहुंचा-सीसीटीवी देखकर परिवार के होश उड़े, कुर्सी से बांधकर हो रही थी पिटाई, फुटेज देेने के भी लिए पैसेउत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में प्ले स्कूल के भीतर साढ़े तीन साल के मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल के टीचर्स व बाकी स्टाफ ने मासूम को न सिर्फ बेरहमी से पीटा, बल्कि उसके निजी अंगों के साथ छेड़छाड़ भी की। आरोपी उसे कुर्सी पर बांधकर पीटते थे। आलम यह था कि मासूम स्कूल के नाम से भी डरता और रोता था। कान में दर्द होने की शिकायत पर परिजनों ने जब मासूम को नाक-कान-गले के डॉक्टर को दिखाया तो मासूम की पिटाई और दोनों कान के पर्दों पर सूजन का पता चला। परिवार स्कूल पहुंचा और सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की मांग की और फुटेज देखा तो उनके होश उड़ गए। मासूम को बांधकर पीटे जाने का पता लगा।