Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   At IIT Delhi, the Lieutenant Governor engaged with students on research and innovation.

Delhi NCR News: आईआईटी दिल्ली में उपराज्यपाल ने छात्रों से शोध और नवाचार पर किया संवाद

Wed, 11 Nov 2026 06:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 06:38 PM IST
विज्ञापन
विद्यार्थियों के साथ मेस में किया भोजन, करियर और कौशल विकास पर भी हुई चर्चा
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आईआईटी दिल्ली में छात्रों से करियर, कौशल विकास और देश के भविष्य में युवाओं की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने छात्रों के साथ मेस में भोजन भी किया। आईआईटी दिल्ली वह मंगलवार देर रात को मेट्रो से सफर करके पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संस्थान के केंद्रीय पुस्तकालय और सह्याद्रि छात्रावास का भी भ्रमण किया।
उपराज्यपाल ने कहा कि युवा अपनी प्रतिभा और तकनीकी ज्ञान के जरिए भारत और दिल्ली की वास्तविक समस्याओं के समाधान खोज सकते हैं। देश की युवा आबादी एक बड़ी ताकत है। इसका सही इस्तेमाल विकास के नए रास्ते खोल सकता है। वहीं उपराज्यपाल ने छात्रों को अपने विचारों और शोध को नए प्रयोगों में बदलने के लिए भी प्रेरित किया।
विज्ञापन

बता दें कि इससे पहले उपराज्यपाल मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर और दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में भी युवाओं से संवाद कर चुके हैं। आईआईटी दिल्ली में उनकी चर्चा विशेष रूप से शोध, नई तकनीक और नवाचार पर केंद्रित रही।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed