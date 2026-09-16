Delhi NCR News: 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा और शांति को बढ़ावा देने में संसदों की भूमिका पर एक कार्यशाला में भाग लिया। इसमें मानवाधिकार संरक्षण, संसदीय निगरानी और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा हुई। गुप्ता ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के महासचिव स्टीफन ट्विग से मुलाकात की। उन्होंने ट्विग को भारत की संसदीय, सांविधानिक और राजनीतिक विरासत से जुड़ी तीन पुस्तकें भेंट कीं। गुप्ता ने कहा, इन पुस्तकों के माध्यम से भारत की संसदीय, सांविधानिक और राजनीतिक विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण अध्यायों को साझा किया। ब्यूरो