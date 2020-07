होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की जान बचाएगा 'सुरक्षा कवच' : अरविंद केजरीवाल  

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि कि दिल्ली में सुरक्षा कवच नामक पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की मौतों को कम किया जा सकता है। अगर मरीजों को पता चलता है कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो वे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम तुरंत ऑक्सीजन उनके घर भेजेंगे या उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा।

Delhi has been able to minimise deaths of COVID patients in home isolation through Suraksha Kavach called Pulse Oximeter. If patients detect their oxygen is falling they reach out to us. We immediately send oxygen concentrators to their home or take them to hospital: Delhi CM