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जिला शिक्षा अधिकारी मामराज रावत ने बताया कि योजनाओं के प्रति विद्यार्थियों और अभिभावकों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है।जिला विज्ञान विशेषज्ञ राजेश ने बताया कि लेवल-1 परीक्षा का परिणाम आठ जनवरी 2027 को आएगा। लेवल-2 की परीक्षा तीन फरवरी को होगी और परिणाम 16 फरवरी को घोषित किया जाएगा। लेवल-3 की परीक्षा अप्रैल के दूसरे सप्ताह में होगी, जिसका परिणाम मई के पहले सप्ताह में आएगा। मई के दूसरे सप्ताह से कक्षाएं शुरू होंगी। विकल्प फाउंडेशन के निदेशक प्रदीप कुमार सनसनवाल ने विद्यार्थियों से लक्ष्य निर्धारित कर नियमित पढ़ाई करने का आह्वान किया। संवाद