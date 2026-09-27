ग्राउंड रिपोर्ट: वीआईपी इलाका, दूतावास और पुलिस का पहरा; फिर भी शाम होते ही महिलाओं को सताता है डर

दो दिन से पीछा कर रहे दो युवक, चेहरा ढका रहता है

जीसस एंड मैरी कॉलेज मार्ग के पास मिली तीन कामकाजी महिलाओं में से एक कविता ने बताया कि पिछले दो दिनों से दो युवक उसका पीछा कर रहे हैं। कविता के मुताबिक, दोनों में से एक युवक चेहरा ढककर रहता है। उसने बताया कि रास्ते के साथ-साथ मेट्रो में भी युवक उसके सामने आया था। कविता के मुताबिक, युवक ने उससे कहा, आज तुम जल्दी आ गई...। इस बात से उसे और डर लगा कि उसका पीछा करने वाले युवक उसकी दिनचर्या पर नजर रख रहे हैं। उसके साथ मौजूद दो अन्य महिलाओं ने भी शाम के समय इस इलाके से अकेले निकलने को लेकर डर की बात कही। उनका कहना था कि दिल्ली में अंधेरे में निकलते समय आसपास के लोगों और रास्ते को लेकर सतर्क रहना पड़ता है।