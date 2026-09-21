Delhi NCR News: अंडर-25 बॉयज सिंगल सोटी में अमरजीत सिंह अव्वल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 06:49 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 06:49 PM IST
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नई दिल्ली। 11वीं दिल्ली स्टेट गतका चैंपियनशिप के अंडर-25 बॉयज सिंगल सोटी वर्ग में तेज सिख मार्शल आर्ट अकादमी दिल्ली के अमरजीत सिंह ने पहला स्थान हासिल किया। इसी अकादमी के गोविंद सिंह ने दूसरा स्थान हासिल किया। अजित अखाड़ा के हरजसदीप सिंह और तेज सिख मार्शल आर्ट अकादमी के दिलप्रीत सिंह संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। परिणाम सूची में तेज सिख मार्शल आर्ट अकादमी का प्रदर्शन भी नजर आया, जिसके तीन खिलाड़ियों ने शीर्ष तीन स्थानों में जगह बनाई। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने सिंगल सोटी वर्ग में हिस्सा लिया था। संवाद
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