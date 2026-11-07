दिल्ली: दीपावली से पहले राजधानी की हवा जहरीली, बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई, दिवाली पर 'गंभीर' होने का अनुमान

दिवाली की पूर्व संध्या पर शनिवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता 369 दर्ज की गई। यह 'बहुत खराब' श्रेणी में थी और पूरे शहर में धुंध छाई रही। रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक के 'गंभीर' श्रेणी में बदलने का अनुमान है।

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दिवाली समारोह, वाहनों से होने वाला उत्सर्जन और पराली जलाने का चरम मौसम प्रदूषण बढ़ाएगा। शनिवार को 59 निगरानी स्टेशनों में से 16 पर वायु गुणवत्ता 'गंभीर' रही। 29 स्टेशनों पर यह 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। आईआईटी दिल्ली के पास वायु गुणवत्ता 452 के साथ सबसे खराब रही। शहर का औसत वायु गुणवत्ता शुक्रवार के 382 से सुधरकर शनिवार को 369 हो गया। यह अभी भी 400 के 'गंभीर' स्तर के करीब है। कई निगरानी स्टेशनों ने पहले ही इस स्तर को पार कर लिया है।मौसम और वायु गुणवत्ता विशेषज्ञों ने प्रतिकूल मौसमी दशाओं को बिगड़ती स्थिति का कारण बताया है। दिवाली से संबंधित समारोह और वाहनों से होने वाला उत्सर्जन भी इसमें शामिल है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की चरम अवधि भी एक बड़ा कारण है। वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, 8 और 9 नवंबर को वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में रहेगी। अगले छह दिनों तक यह 'गंभीर' और 'बहुत खराब' श्रेणियों के बीच बनी रहेगी।शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में पीएम 10 प्रमुख प्रदूषक था। दिल्ली के निर्णय समर्थन प्रणाली के अनुसार, परिवहन क्षेत्र शहर के प्रदूषण में 21.4 फीसदी का सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा। पराली जलाने का योगदान शनिवार को 1.7 फीसदी था, जिसके रविवार को 5.4 फीसदी तक बढ़ने का अनुमान है। उपग्रह आंकड़ों से पता चला कि शुक्रवार को छह राज्यों में 589 अवशेष जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की क्रीम प्रयोगशाला ने 15 सितंबर से 6 नवंबर के बीच छह राज्यों में 6,226 खेत में आग लगने की घटनाएं दर्ज कीं।