डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत : रेखा गुप्ता

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली।देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह बातें दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वीमेन में कही। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया। डॉ. मुखर्जी के 125वें जन्म वर्ष के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए छात्राओं से उनके जीवन, संघर्ष और विचारों से प्रेरणा लेने की अपील की।मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना पद और प्रतिष्ठा तक छोड़ दी थी। उनका मानना था कि भारत में दो विधान, दो संविधान और दो निशान नहीं हो सकते। जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाए रखने के लिए उनका संघर्ष हमेशा याद किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कॉलेज की छात्राओं को भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार उनकी शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि बेटियों के सपनों को पूरा करने में सरकार उनके साथ खड़ी है। छात्राओं को किसी भी तरह की परेशानी होने पर सरकार उनकी मदद करेगी।कॉलेज में छात्राओं के लिए हॉस्टल की जरूरत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने में सहयोग करेगी। इस अवसर पर विधायक कैलाश गंगवाल, कॉलेज की छात्रसंघ प्रतिनिधि, शिक्षक ओर कॉलेज के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।