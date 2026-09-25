Delhi NCR News: एम्स ने मनाया 71वां स्थापना दिवस, प्रदर्शनी में 1500 से अधिक छात्र शामिल

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। एम्स नई दिल्ली ने शुक्रवार को अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने एम्स : हेल्थकेयर इनोवेशन के सात दशक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में 1500 से अधिक स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनी 27 सितंबर तक चलेगी।प्रदर्शनी में 95 पोस्टरों के जरिये एम्स की उपलब्धियां और नवाचार दिखाए गए। छात्रों को शरीर द्रव्यमान सूचकांक (बीएमआई) जांच, स्वस्थ जीवनशैली, पोषण, रक्त शर्करा जांच और अंगदान जैसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। एम्स निदेशक निखिल टंडन ने संस्थान की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 50 लाख से अधिक ओपीडी मरीज पहुंचे। करीब 3.5 लाख मरीज भर्ती हुए और तीन लाख सर्जरी की गईं। एक हजार से अधिक रोबोटिक सर्जरी भी हुई हैं।अनुप्रिया पटेल ने मरीजों के लिए इलाज आसान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 के 387 से बढ़कर 800 से अधिक हो गई है। एमबीबीएस की सीटें 51 हजार से बढ़कर करीब 1.3 लाख हो गई हैं। पटेल ने एम्स को अन्य संस्थानों का मार्गदर्शक बनने को कहा। उन्होंने आधुनिक तकनीक के साथ मानवीय देखभाल के महत्व पर भी जोर दिया।