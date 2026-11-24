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अमर उजाला ब्यूरो

पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली। दिलशाद गार्डन स्थित गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में उठ रहे सवालों पर अपना पक्ष रखा है। प्रशासन ने कई आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि अस्पताल के रिकॉर्ड में इनकी पुष्टि नहीं होती है और बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इमरजेंसी विभाग को राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्णय आवश्यक समीक्षा व मंजूरी के बाद लिया गया था। वहां मरीजों के लिए सीटी स्कैन, एक्स-रे, लैब और सुपर स्पेशियलिटी इलाज सहित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इमारत के रखरखाव पर जानकारी देते हुए बताया गया कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सहयोग से सुधार कार्य जारी है। कमजोर प्लास्टर वाले हिस्सों को हटवा दिया गया है और अब उनकी मरम्मत कराई जाएगी। वेंटीलेटर की उपलब्धता पर स्पष्ट किया गया कि पूर्व में खरीदे गए उपकरणों के साथ-साथ कोरोना काल में दान मिले वेंटीलेटर भी उपयोग में लाए जा रहे हैं, जिनकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए अनुबंध व आउटसोर्सिंग के माध्यम से पैरामेडिकल स्टाफ और नियमित साक्षात्कार के जरिए रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है। प्रशासन ने दोहराया कि शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है और मरीजों को बेहतर उपचार देना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।