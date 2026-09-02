Delhi NCR News: अलीपुर दंगा और हत्या के प्रयास मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 08:44 PM IST
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सोनीपत के लिए उपयोगी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अलीपुर थाने में दर्ज दंगा और हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 33 वर्षीय आरोपी हरियाणा के सोनीपत निवासी शांतनु उर्फ काला को गिरफ्तार किया है। अक्तूबर 2025 में हुई गोलीबारी की घटना के बाद से वह फरार था और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध) एचजीएस धालीवाल ने बताया कि मामला रामजनपुर गांव में करीब 1,000 वर्ग गज के पैतृक भूखंड को लेकर विवाद से जुड़ा है। पिछले साल 30 अक्टूबर को शिकायतकर्ता ने कुछ लोगों को अपने भूखंड का ताला तोड़ने की कोशिश करते देखा और उनका विरोध किया। इसके बाद विवाद हुआ और करीब 30-40 लोग लाठी-डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों पर कथित रूप से हमला किया। एक व्यक्ति ने वहां मौजूद लोगों को डराने के लिए हवा में करीब 10-12 गोलियां चलाईं। घटना में कई लोग घायल हुए और उन्हें एसआरएचसी अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद अलीपुर थाने में मामला दर्ज किया गया।
विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया कि मामले में दीपक और संदीप समेत कई आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि शांतनु फरार था। शांतनु शाहबाद डेयरी के प्रहलाद विहार के पास अपने एक सहयोगी से मिलने वाला है। पूछताछ के दौरान शांतनु ने बताया कि 2014 में पैसों के विवाद को लेकर उसके चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अधिकारी ने बताया कि अलीपुर और कुंडली में दर्ज हत्या के मामलों में शांतनु को गिरफ्तार किया गया था और अगस्त 2025 में उसे सोनीपत जेल से जमानत पर रिहा किया गया था। पुलिस के अनुसार, शांतनु के खिलाफ दिल्ली और हरियाणा में हत्या, हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम समेत आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अलीपुर थाने में दर्ज दंगा और हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 33 वर्षीय आरोपी हरियाणा के सोनीपत निवासी शांतनु उर्फ काला को गिरफ्तार किया है। अक्तूबर 2025 में हुई गोलीबारी की घटना के बाद से वह फरार था और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध) एचजीएस धालीवाल ने बताया कि मामला रामजनपुर गांव में करीब 1,000 वर्ग गज के पैतृक भूखंड को लेकर विवाद से जुड़ा है। पिछले साल 30 अक्टूबर को शिकायतकर्ता ने कुछ लोगों को अपने भूखंड का ताला तोड़ने की कोशिश करते देखा और उनका विरोध किया। इसके बाद विवाद हुआ और करीब 30-40 लोग लाठी-डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों पर कथित रूप से हमला किया। एक व्यक्ति ने वहां मौजूद लोगों को डराने के लिए हवा में करीब 10-12 गोलियां चलाईं। घटना में कई लोग घायल हुए और उन्हें एसआरएचसी अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद अलीपुर थाने में मामला दर्ज किया गया।
विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया कि मामले में दीपक और संदीप समेत कई आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि शांतनु फरार था। शांतनु शाहबाद डेयरी के प्रहलाद विहार के पास अपने एक सहयोगी से मिलने वाला है। पूछताछ के दौरान शांतनु ने बताया कि 2014 में पैसों के विवाद को लेकर उसके चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अधिकारी ने बताया कि अलीपुर और कुंडली में दर्ज हत्या के मामलों में शांतनु को गिरफ्तार किया गया था और अगस्त 2025 में उसे सोनीपत जेल से जमानत पर रिहा किया गया था। पुलिस के अनुसार, शांतनु के खिलाफ दिल्ली और हरियाणा में हत्या, हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम समेत आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं।
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