डीटीसी बस चालकों की हड़ताल: मेट्रो पर बढ़ा दबाव, खचाखच भरी ट्रेनें, अतिरिक्त आठ मेट्रो ट्रेनें लगाई गईं

डीटीसी कर्मचारियों की हड़ताल का असर सोमवार को दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर साफ दिखाई दिया। डीटीसी की करीब 50 प्रतिशत बसें ही सड़कों पर उतरने से बड़ी संख्या में यात्रियों ने मेट्रो का रुख किया। सुबह से ही प्रमुख मेट्रो स्टेशनों और ट्रेनों में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक भीड़ रही। येलो और ब्लू लाइन पर यात्रियों का दबाव विशेष रूप से अधिक रहा। भीड़ को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अतिरिक्त सेवाएं संचालित कीं। माना जा रहा है कि सोमवार को मेट्रो यात्रियों की संख्या नया रिकॉर्ड बना सकती है।

विज्ञापन