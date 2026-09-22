बड़ा खुलासा: आस्था कुंज में पहले भी लड़कियों को शिकार बना चुके दरिंदे, 'सर' वाले सुराग ने खोली पूरी कड़ी

पहले भी कई वारदात हो चुकी आस्था कुंज के अंदर

सामूहिक दुष्कर्म के बाद लड़की के नाबालिग दोस्त ने पीसीआर कॉल की थी। कॉल के बाद जिले के सीनियर पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुचं गए थे। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि आस्था कुंज पार्क में गत वर्ष उत्तर-पूर्व की एक लड़की की हत्या हुई थी। इसी वर्ष एक अमेरिकी सिटीजन के साथ मारपीट व जानलेवा हमला हुआ था। जिले के स्पेशल स्टाफ प्रभारी राजेंद्र सिंह डागर समेत जिले के कई टीमों ने इस समय जांच की थी और आस्था कुंज में घूमने वाले कुछ संदिग्ध की पहचान की थी। पुलिस के पास इनके फोटो थे। जब आसिफ का फोटो पीड़िता व उसके दोस्त को दिखाया तो उसने आरोपी को पहचान लिया।