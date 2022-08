AAPvsBJP:आप विधायक सोमनाथ भारती का आरोप, भाजपा ने दो बार की मुझे हनीट्रैप में फंसाने की कोशिश

दिल्ली में शराब नीति को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच गुरुवार को मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया है कि उन्हें बीजेपी दो बार हनीट्रैप में फंसाने की कोशिश कर चुकी है।

Shocked to share that after .@BJP4India has failed to lure us with money or scare with ED/CBI raid,since yesterday this is d second attempt 2 get me honeytrapped. I urge .@DelhiPolice to investigate this as I have a strong suspicion that BJP is behind this. They r after AAP Govt. pic.twitter.com/cRiDixq7tH