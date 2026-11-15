Delhi NCR News: मरी मछलियों का वीडियो बनाने वाले युवक की गिरफ्तारी पर आप का भाजपा सरकार पर हमला
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 07:59 PM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 07:59 PM IST
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-सौरभ भारद्वाज बोले- प्रदूषण का सच दिखाने पर दर्ज कराई एफआईआर, जांच से बच रही सरकार
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। यमुना में मरी मछलियों का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने वाले युवक की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार ने यमुना प्रदूषण का सच सामने लाने वाले युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर उसे गिरफ्तार कराया। हालांकि, बाद में पुलिस ने उसे छोड़ दिया। दूसरी ओर, आप प्रदेशाध्यक्ष ने कोंडली विधानसभा क्षेत्र में छठ घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया।
पार्टी मुख्यालय में रविवार को प्रेसवार्ता में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि युवक ने यमुना में मछलियों के मरने का वीडियो बनाया था। सरकार उसे सम्मानित करने के बजाय कार्रवाई कर रही है। भारद्वाज ने मंत्री प्रवेश वर्मा को चुनौती देते हुए कहा कि वे मछलियों के मरने की वजह बताएं और पानी की जांच कराएं। आप विधायक कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने छठ महापर्व पर दिल्ली में शराब के ठेके खुले रखकर आस्था का अपमान किया है। उन्होंने दशहरे पर भी ठेके खुले रहने का हवाला देकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जवाब मांगा।
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नई दिल्ली। यमुना में मरी मछलियों का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने वाले युवक की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार ने यमुना प्रदूषण का सच सामने लाने वाले युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर उसे गिरफ्तार कराया। हालांकि, बाद में पुलिस ने उसे छोड़ दिया। दूसरी ओर, आप प्रदेशाध्यक्ष ने कोंडली विधानसभा क्षेत्र में छठ घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया।
पार्टी मुख्यालय में रविवार को प्रेसवार्ता में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि युवक ने यमुना में मछलियों के मरने का वीडियो बनाया था। सरकार उसे सम्मानित करने के बजाय कार्रवाई कर रही है। भारद्वाज ने मंत्री प्रवेश वर्मा को चुनौती देते हुए कहा कि वे मछलियों के मरने की वजह बताएं और पानी की जांच कराएं। आप विधायक कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने छठ महापर्व पर दिल्ली में शराब के ठेके खुले रखकर आस्था का अपमान किया है। उन्होंने दशहरे पर भी ठेके खुले रहने का हवाला देकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जवाब मांगा।
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