Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Brother and sister pose as fake IPS officers to swindle Rs 71 lakh from a woman; three arrested

Delhi NCR News: भाई-बहन ने फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर महिला से ठगे 71 लाख, तीन गिरफ्तार

Sun, 15 Nov 2026 08:01 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 08:01 PM IST
विज्ञापन
फर्जी बैंक खातों के नेटवर्क का खुलासा, ठगी की रकम से खरीदे गए तीन मोबाइल फोन बरामद
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। खुद को मुंबई में तैनात आईपीएस बताकर साइबर ठगों ने एक महिला को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 71 लाख रुपये ठग लिए। इस मामले में दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई ने मध्य प्रदेश के भोपाल से 28 वर्षीय अमन सोनी, उसकी 30 वर्षीय बहन और 31 वर्षीय एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ठगी की रकम को कई फर्जी बैंक खातों के जरिये अलग-अलग जगह भेजने और निकालने में मदद की थी। पुलिस ने ठगी की रकम से खरीदे गए तीन नए फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस उपायुक्त गौरव त्यागी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने ठगी की रकम के लेनदेन का पता लगाकर फर्जी बैंक खातों के नेटवर्क का खुलासा किया। गिरफ्तार आरोपी कथित तौर पर अपने बैंक खाते साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे। इन खातों के जरिए ठगी की रकम प्राप्त की जाती थी और फिर उसे आगे भेजा जाता था।


मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की दी धमकी : पुलिस के अनुसार, पीड़िता को इंटरनेट के जरिए वीडियो कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई में तैनात आईपीएस अधिकारी बताया। उसने दावा किया कि पीड़िता के नाम पर जारी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल 6.5 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग में किया जा रहा है। इसके बाद उसे गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत की धमकी दी गई। कानूनी कार्रवाई से बचाने और रकम के सत्यापन के नाम पर ठगों ने उससे पैसे ट्रांसफर कराए। डर के कारण महिला ने दो बैंक लेनदेन के जरिए कुल 71 लाख रुपये भेज दिए। इस मामले में 8 अक्तूबर को स्पेशल सेल थाने में ई-एफआईआर दर्ज की गई थी। एसीपी मनोज कुमार मिश्रा की निगरानी में एसआई सचिन देव डांगी, हेड कांस्टेबल कपिल कुमार तोमर और हेड कांस्टेबल गोल्डी खत्री की टीम ने जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार, ठगी की रकम में से करीब 15 लाख रुपये निकाले गए और आरोपियों व उनके साथियों के बीच बांटे गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें