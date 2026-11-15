Delhi NCR News: भाई-बहन ने फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर महिला से ठगे 71 लाख, तीन गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। खुद को मुंबई में तैनात आईपीएस बताकर साइबर ठगों ने एक महिला को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 71 लाख रुपये ठग लिए। इस मामले में दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई ने मध्य प्रदेश के भोपाल से 28 वर्षीय अमन सोनी, उसकी 30 वर्षीय बहन और 31 वर्षीय एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ठगी की रकम को कई फर्जी बैंक खातों के जरिये अलग-अलग जगह भेजने और निकालने में मदद की थी। पुलिस ने ठगी की रकम से खरीदे गए तीन नए फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस उपायुक्त गौरव त्यागी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने ठगी की रकम के लेनदेन का पता लगाकर फर्जी बैंक खातों के नेटवर्क का खुलासा किया। गिरफ्तार आरोपी कथित तौर पर अपने बैंक खाते साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे। इन खातों के जरिए ठगी की रकम प्राप्त की जाती थी और फिर उसे आगे भेजा जाता था।