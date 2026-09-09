मिशन 2027 को तेज करेगी 'आप': यूपी में तीन बड़े कार्यक्रमों से लोगों तक पहुंचेगी, इन मुद्दों पर भाजपा को घेरेगी

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश के लिए तीन प्रमुख कार्यक्रमों की घोषणा की। पार्टी ने इन कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया है।

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पहला कार्यक्रम 27 सितंबर को शहीद भगत सिंह की जयंती पर होगा। इस दिन सभी जिलों में संगोष्ठी और रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। दूसरा कार्यक्रम सितंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होगा। इसके तहत उत्तर प्रदेश में विधानसभा स्तर की कार्यकर्ता बैठकें आयोजित की जाएंगी। तीसरा कार्यक्रम अक्तूबर में एक यात्रा निकालेगी। यह यात्रा बेरोजगारी, भाजपा की घृणा की राजनीति, राम मंदिर में चंदा चोरी, महंगाई और सामाजिक अन्याय के खिलाफ होगी। ये सभी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे।