Delhi NCR News: दिल्ली में ईवी की सब्सिडी के लिए अब आधार अनिवार्य, ओटीपी से प्रमाणित होगी पहचान

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- वाहन खरीदने और पुराने वाहन को कबाड़ में देने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए सत्यापन जरूरीदिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत दोपहिया, तिपहिया, कार और बस खरीदना है तो पालन करने होंगे नियम