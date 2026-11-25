पूर्वी दिल्ली के कबीर नगर में रास्ते में मामूली टक्कर लगने के बाद हुए विवाद में तीन लड़कों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल की पहचान विशाल (21) के रूप में हुई। वह कबीर नगर स्थित एक फैक्टरी में काम करता है। वेलकम थाना पुलिस ने वारदात में शामिल तीन नाबालिगों को पकड़ लिया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है।

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डीसीपी नॉर्थ ईस्ट राहुल अलवाल के अनुसार, वारदात 23 नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे कबीर नगर के नाला रोड पर सी-176 के पास हुई। विशाल फैक्टरी से खाना खाने के लिए बाहर निकला था। इसी दौरान रास्ते में उसकी एक लड़के से टक्कर हो गई। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। आरोप है कि लड़के ने अपने दो साथियों को भी बुला लिया और तीनों ने मिलकर विशाल के साथ मारपीट शुरू कर दी।इसी दौरान उस पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात के बाद तीनों आरोपी भाग गए। विशाल के परिचित उसे राजीव गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे। सूचना मिलने पर वेलकम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। विशाल के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। एसएचओ रूपेश खत्री के नेतृत्व में टीम ने स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई और जांच के बाद तीनों नाबालिगों को पकड़ लिया।