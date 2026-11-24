विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सनी सिंहनई दिल्ली। व्यापार मेले में छूट की बहार आ गई है। दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उत्पादों की कीमतों में भारी कटौती की है। कहीं जैकेट और स्वेटर आधी कीमत पर मिल रहे हैं, तो कहीं दो सामान खरीदने पर 60 फीसदी तक छूट दी जा रही है। सर्दियों के कपड़ों से लेकर फुटवियर और घरेलू उपयोग के उत्पादों तक पर छूट मिलने से मेले में खरीदारी बढ़ने लगी है। निजी दुकानों के साथ झारखंड सरकार के पवेलियन में भी विभिन्न उत्पादों पर 45 फीसदी तक छूट दी जा रही है। ऐसे में लोग मेले में सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि पसंदीदा सामान की खरीदारी करने भी पहुंच रहे हैं।मेले के हॉल में दुकानों के बाहर लगे छूट के बोर्ड ग्राहकों का ध्यान खींच रहे हैं। जैकेट, स्वेटर, हुडी और पुलोवर की दुकानों पर सर्दियों की खरीदारी करने वालों की भीड़ नजर आ रही है। वहीं फुटवियर और घरेलू उपयोग के उत्पादों की दुकानों पर भी ग्राहक पसंद के सामान तलाश रहे हैं। कई लोग एक दुकान पर सामान पसंद करने के बाद दूसरी दुकानों में उसकी कीमत पता कर रहे हैं। इसके बाद दुकानदारों से मोलभाव कर कीमत कम कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। यानी मेले में खरीदारी के दौरान छूट के साथ मोलभाव का भी अलग रंग देखने को मिल रहा है।पालम निवासी सान्या मेले में स्वेटर और जैकेट खरीदने पहुंचीं। उन्होंने बताया कि यहां सर्दियों के कपड़ों पर करीब 50 से 60 फीसदी तक छूट मिल रही है। इतनी छूट मिलने से बजट में पसंद के कपड़े खरीदने का अच्छा मौका मिल रहा है। वहीं पालम से ही आईं मानसी ने छूट का फायदा उठाते हुए फुटवियर खरीदे। उन्होंने बताया कि यहां पसंद के डिजाइन कम कीमत पर मिल गए।द्वारका निवासी मोहित ने हॉल नंबर एक और दो में खरीदारी की। उन्होंने बताया कि मेले में दुकानदारों से मोलभाव करने का भी मौका मिलता है। कई बार दुकानदार शुरुआती कीमत अधिक बताते हैं, लेकिन बातचीत करने पर कीमत कम कर देते हैं। उन्होंने भी मोलभाव के बाद सामान खरीदा। मेरठ से आईं खुशी ने करीब 50 फीसदी छूट पर हुडी, मसाजर और क्रॉक्स खरीदे। उन्होंने कहा कि एक ही जगह कपड़े, फुटवियर और घरेलू उपयोग के कई उत्पाद मिल रहे हैं। छूट के कारण जरूरत का सामान खरीदना आसान हो गया है।ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानदार अलग-अलग दरों पर छूट दे रहे हैं। स्टॉल संचालक आकाश शर्मा ने बताया कि जैकेट पर 40 से 60 फीसदी, स्वेटर पर 50 फीसदी और महिलाओं के पुलोवर पर 50 फीसदी तक छूट दी जा रही है। इसके अलावा एक सामान खरीदने पर 40 फीसदी और दो सामान खरीदने पर 60 फीसदी तक छूट मिल रही है। दो उत्पाद खरीदने पर अधिक छूट मिलने से ग्राहक इस व्यवस्था में विशेष दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कई लोग परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी सामान खरीद रहे हैं। इससे दुकानदारों को एक साथ अधिक उत्पाद बेचने का मौका मिल रहा है।सरकारी पवेलियन में भी 45 फीसदी तक छूटमेले में छूट का सिलसिला निजी दुकानों तक सीमित नहीं है। झारखंड सरकार के पवेलियन में भी विभिन्न उत्पादों पर 45 फीसदी तक छूट दी जा रही है। यहां राज्य के पारंपरिक उत्पादों, हस्तशिल्प और स्थानीय उद्यमियों के सामान प्रदर्शित किए गए हैं। कम कीमत पर उत्पाद मिलने से लोग इन स्टॉलों पर भी खरीदारी में रुचि दिखा रहे हैं। इससे ग्राहकों को किफायती दरों पर सामान खरीदने का मौका मिल रहा है, वहीं स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प को भी बाजार मिल रहा है।छूट के साथ कीमतों की तुलना भीमेले में ग्राहक केवल छूट के प्रतिशत को देखकर खरीदारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि कीमतों की तुलना भी कर रहे हैं। कई खरीदार अलग-अलग दुकानों पर एक ही तरह के उत्पादों की कीमत पूछने के बाद फैसला कर रहे हैं। कुछ लोग दुकानदारों से अतिरिक्त छूट मांग रहे हैं, तो कुछ दो या अधिक सामान खरीदकर ज्यादा छूट पाने की कोशिश कर रहे हैं। दुकानदार भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कीमतों में कमी कर रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रेड फेयर में छूट ने खरीदारी की रफ्तार बढ़ा दी है। मेले की रौनक अब सिर्फ घूमने-फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि कम कीमत पर पसंदीदा सामान खरीदने के उत्साह में भी दिखाई दे रही है।कहां कितनी छूटकहां कितनी छूटउत्पाद छूटजैकेट 40 से 60 फीसदीस्वेटर 50 फीसदीलेडीज पुलोवर 50 फीसदीबाय वन ऑफर 40 फीसदीबाय टू ऑफर 60 फीसदी तक