दिल्ली: एम्स के बाथरूम में मरीज ने की आत्महत्या, करीब छह महीने पहले हुआ था ऑपरेशन

दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने गुरुवार सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से अस्पताल परिसर में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने बताया कि मौके पर से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं किया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

A patient, admitted at AIIMS Delhi, hanged himself. No suicide note retrieved. Investigation is underway: Delhi Police