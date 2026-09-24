आस्था कुंज सामूहिक दुष्कर्म: वारदात के बावजूद पीड़िता ने नहीं मानी थी हार, खुद पुलिस को लेकर गई वारदात की जगह

बेंच पर बैठकर खा रही थी चिप्स

पीड़िता ने बताया कि वह 21 सितंबर की रात करीब 7:30 बजे शंभू दयाल बाग के पास आस्था कुंज पार्क के गेट नंबर-आठ के पास पहुंची। उसे इस्कान मंदिर में दर्शन के लिए जाना था। गेट के पास ही एक बेंच पर वह अपने दोस्त के साथ बैठकर चिप्स खा रही थी कि तभी तीन आरोपी आए और उसके दोस्त को थप्पड़ जड़ दिया।