Delhi NCR News: युवाओं को स्वरोजगार अपनाने और नशे से दूर रहने का संदेश

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पिनगवां। आजाद नगर में रेडीमेड गारमेंट्स के नए शोरूम का उद्घाटन किया गया। समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इब्राहिम इंजीनियर पहुंचे और शोरूम संचालकों को नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान इब्राहिम इंजीनियर ने कहा कि मेवात के युवाओं को नौकरी के साथ-साथ स्वरोजगार की ओर भी आगे बढ़ना चाहिए। रोजगार छोटा हो या बड़ा, मेहनत और ईमानदारी से किया गया हर काम सम्मानजनक है। युवा अपनी क्षमता और हुनर के अनुसार कारोबार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं।उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि नशे की आदत व्यक्ति के साथ पूरे परिवार को प्रभावित करती है। युवाओं को अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों, शिक्षा, हुनर और कारोबार में लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेहनती और आत्मनिर्भर युवा न केवल अपने परिवार का भविष्य बेहतर बना सकते हैं, बल्कि क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।