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पूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में सफाई व्यवस्था की बदहाली मुख्य नाले की हालत देखकर साफ नजर आ रही है। क्षेत्र में मौजूद नाले में कूड़ा-कचरा इस कदर जमा हो गया है कि पानी दिखाई देने के बजाय कचरे की मोटी परत नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि नाले में जमा कूड़े के ऊपर से लोग चल भी सकते हैं।लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण कचरा जमा होकर परत का रूप ले चुका है, जिससे पानी की निकासी पर असर पड़ रहा है। इससे आसपास गंदगी और दुर्गंध फैलने की समस्या भी पैदा हो रही है। नालों की यह स्थिति स्वच्छता व्यवस्था के दावों और जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रही है।नाले की लंबे समय तक सफाई नहीं होती है। इससे कूड़ा जमा होने के कारण पानी का बहाव रुक जाता है। कई बार नाले का गंदा पानी बैकफ्लो होकर घरों में पहुंच जाता है। इससे घरों में गंदगी फैलती है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है।गौतम, स्थानीय निवासी ब्रह्मपुरीनाले की सफाई बहुत कम होती है। इससे पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं, कुछ लोग भी घरों का कूड़ा नाले में डाल देते हैं। विभाग को नियमित सफाई कराने के साथ कूड़ा डालने वालों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए।गोविंदा स्थानीय निवासी, ब्रह्मपुरीनाले में कूड़ा जमा होने से पानी की निकासी प्रभावित हो रही है। नियमित सफाई नहीं होने के कारण समस्या लगातार बढ़ रही है। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभाग को जल्द ध्यान देना चाहिए।वीकास स्थानीय निवासी, ब्रह्मपुरीनाले में जमा गंदगी का असर आसपास रहने वाले परिवारों पर पड़ रहा है। पानी का बहाव रुकने से बैकफ्लो की समस्या पैदा हो जाती है। घरों में गंदा पानी आने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है।रोहित स्थानीय निवासी, ब्रह्मपुरीचिराग गुप्ता