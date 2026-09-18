Delhi NCR News: 63 मिनट में 95 किमी का सफर, अस्पताल पहुंचा दिल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 09:29 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 09:29 PM IST
विज्ञापन
- रोहतक से शालीमार बाग तक बना ग्रीन कॉरिडोर
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। हृदय प्रत्यारोपण के लिए दान किए गए हृदय को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने बृहस्पतिवार की रात रोहतक के पीजीआई से शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल तक करीब 95 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया। यातायात पुलिस की टीमों के समन्वित प्रयास से एंबुलेंस ने यह दूरी महज 63 मिनट में पूरी की। अस्पताल में 45 वर्षीय चंचल यादव का हृदय प्रत्यारोपण होना था।
यातायात पुलिस उपायुक्त उत्तरी रेंज डॉ. सचिन कुमार सिंघल के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। रात करीब 8:10 बजे हृदय लेकर आ रही एंबुलेंस को दिल्ली सीमा पर टीआई नांगलोई ने रिसीव किया। इसके बाद नांगलोई, अमन विहार, रोहिणी, नरेला, समयपुर बादली, मॉडल टाउन और अशोक विहार की टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में एंबुलेंस को लगातार पायलट किया। एंबुलेंस करीब 8:35 बजे फोर्टिस अस्पताल पहुंच गई।
बॉक्स
-- --- ग्रीन कॉरिडोर
- तारीख : 17 सितंबर 2026
- दूरी : करीब 95 किमी
- कुल समय : 63 मिनट
- दिल्ली सीमा पर पहुंची : रात 8:10 बजे
- अस्पताल पहुंची : रात 8:35 बजे
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। हृदय प्रत्यारोपण के लिए दान किए गए हृदय को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने बृहस्पतिवार की रात रोहतक के पीजीआई से शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल तक करीब 95 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया। यातायात पुलिस की टीमों के समन्वित प्रयास से एंबुलेंस ने यह दूरी महज 63 मिनट में पूरी की। अस्पताल में 45 वर्षीय चंचल यादव का हृदय प्रत्यारोपण होना था।
यातायात पुलिस उपायुक्त उत्तरी रेंज डॉ. सचिन कुमार सिंघल के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। रात करीब 8:10 बजे हृदय लेकर आ रही एंबुलेंस को दिल्ली सीमा पर टीआई नांगलोई ने रिसीव किया। इसके बाद नांगलोई, अमन विहार, रोहिणी, नरेला, समयपुर बादली, मॉडल टाउन और अशोक विहार की टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में एंबुलेंस को लगातार पायलट किया। एंबुलेंस करीब 8:35 बजे फोर्टिस अस्पताल पहुंच गई।
विज्ञापन
बॉक्स
- तारीख : 17 सितंबर 2026
- दूरी : करीब 95 किमी
- कुल समय : 63 मिनट
- दिल्ली सीमा पर पहुंची : रात 8:10 बजे
- अस्पताल पहुंची : रात 8:35 बजे