Delhi NCR News: 7वां नदी उत्सव 24 से 26 सितंबर तक

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नई दिल्ली। आईजीएनसीए 24 से 26 सितंबर तक सातवें नदी उत्सव का आयोजन करेगा। इस बार थीम इस बार यमुना है। उद्घाटन उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू करेंगे। उत्सव में सेमिनार, प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं और फिल्म फेस्टिवल होंगे। 17 चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। 24 सितंबर को वासुदेव घाट पर पेंटिंग वर्कशॉप होगी। उत्सव में यमुना की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत विरासत पर चर्चा होगी। संवाद