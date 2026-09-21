Delhi NCR News: दिल्ली के तीन स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ नहीं मिला

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को तीन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि सभी स्कूलों में जांच में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक जिन स्कूलों को धमकी मिली है उनमें हौज खास के मदर इंटरनेशनल स्कूल, चाणक्यपुरी में नेवी चिल्ड्रन स्कूल और बाल भारती स्कूल शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि तलाश अभियान जारी है और अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। जांच के दौरान स्कूलों को खाली कर लिया गया था।